Токарь металлургического завода сделал коллекцию гномов из «Властелина колец»

За станком Андрей стоит уже два десятка лет. Он — токарь медеплавильного завода. Здесь он вытачивает детали для оборудования и даже сам с ноля собирает машины. Творит Андрей не только на работе. Дома у него тоже целый цех — по производству кукол. Здесь токарь создает персонажей любимых книг. Лепить и рисовать мастер на все руки научился еще в детстве, в художественной школе. Остальное пришлось постигать самому. На создание одной такой куклы у Андрея уходит около двух недель, а их в коллекции уже 12. Станки на этом производстве не нужны, зато инструментов у мастера целый арсенал. Что-то покупает, а что-то делает сам. Даже одежду для кукол Андрей шьет сам — на старинной машинке Зингер. В ход идут самые разные материалы — настоящее раздолье для творчества. Например, одежду для гнома Кили Андрей сделал из женских сапог. Закончив работу над гномами, Андрей приступил к созданию хоббита, а планах у мастера — еще и волшебник Гендельф. На «Властелине колец» фрезеровщик останавливаться не собирается. Мастер мечтает собрать еще одну коллекцию — персонажей из компьютерной игры Warcraft.