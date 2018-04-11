Отец с сыном рухнули в обрыв на мотоцикле

Мальчик, находившийся в коляске, погиб

При аварии мотоцикл перевернулся. Старший сын успел спрыгнуть до того, как его семья слетела в обрыв. А вот его семилетний брат, находившийся в коляске, оказался на дне обрыва. Позже он скончался в больнице. Его отец получил перелом бедра. Известно, что в день аварии мужчина впервые сел за руль мотоцикла после его ремонта и взял на испытания детей. Теперь ему грозит уголовное наказание за нарушение правил движения, которое повлекло смерть пассажира.

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