Аномальная зона: ученые объяснили, почему асфальт в Екатеринбурге идет волнами

Не Серовский тракт, а американские горки какие-то, делятся впечатлениями водители. Машины «качает» на волнах, которые появились на дороге с потеплением. Тут главное — не задеть дно… автомобиля. Поэтому приходится постоянно притормаживать — как на трассах, так и на улицах Екатеринбурга. Проспект Космонавтов, например, тоже поплыл. Участков, где машины не едут, а плавают, весной становится все больше. Складывается ощущение, будто основание дорог подмывают талые воды. В сухом остатке — одни проблемы: поврежденные стойки и поцарапанные бамперы. Интересно, что это явление временное. Большинство волнообразных дорог к лету разглаживаются. Так уже не раз случалось и на Пермском тракте. По словам дорожных строителей, участок, где водители качаются на волнах, они чинили уже не раз. Но после зимы его все равно каждый раз «штормит». Вот такая природная аномалия. Этой аномалии геофизики нашли вполне научное объяснение. Говорят, все дело — в неблагоприятных грунтах под полотном. Когда снег начинает таять, вода проникает в полости и трещины, периодически замерзает — что приводит к вспучиванию земли и асфальта. Когда грунт просыхает, все выравнивается. Для Урала с его «температурными качелями» это вполне обычное явление, и хорошо бы учитывать его при строительстве дорог. Чтобы не идти против природы, дорожники намерены провести геологические исследования. Уже понятно, что обычным ремонтом волны не убрать. Нужна глубокая реконструкция, которая уже запланирована. Пока же русские горки обозначают знаками ограничения скорости и неровных дорог.