Жители дома на Ленина обнаружили в своей квартире аварийный блок системы отопления

Как выяснили жильцы, это бачок воздухоотвода из системы отопления. Люди ужаснулись, как таком состоянии он еще держится на потолке. Девушка, естественно, обратилась за помощью к коммунальщикам. Однако прибывшие на место специалисты отказались демонтировать или перенести агрегат. Раз он значится в техпаспорте дома от 36-го года, там ему и быть. В управляющей компании нам пообещали завтра выслать специалистов, чтобы решить что делать. Однако коммунальщики уверяют, что не могут просто так перенести блок системы. Необходим технический проект. А этот процесс не скорый. Юристы согласны, что перенос может затянуться. Но, говорят, есть и более короткий способ решения. Поскольку речь идет об общем имуществе дома — говорят юристы — эти работы коммунальщики должны выполнить за свое счет. И выполнить их необходимо в максимально короткий срок, если уже возникла аварийная ситуация.