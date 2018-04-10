В школу на Сортировке по обмену приехали итальянцы и бразильцы

В этом классе учитель и ученики говорят на разных языках. Ведь многие ребята — из других стран. Бразилия здесь сидит за одной партой с Италией, Швейцария подглядывает в тетрадку Германии. Объединяет их одно — любовь к русскому языку. Хоть это и непросто. Учится вся эта международная компания на краю екатеринбургской географии. В школе на Сортировке. Здесь уже десять лет встречают учащихся по обмену. Русский иностранцы изучают с нуля. Сначала вместе с первоклашками постигают буквы и слоги, затем от сказки про Колобка дорастают — до классиков. Чтобы русский не вытеснил из памяти остальную школьную программу, иностранцы ходят и на другие уроки — географию, геометрию и другие. Дома им это зачтется. Интересно, что в России ребята получают не только академические знания, но сугубо секретные — для общего развития. Эти веселые итальянцы учат молодежный сленг. Большего им и не надо — они приехали в Екатеринбург лишь на две недели. И сразу же заработали культурный шок. За создание теплой атмосферы отвечают принимающие семьи. Анна Юрьевна уже четырежды международная мама. А это непросто — к каждому ребенку нужно найти особый подход. Путь к сердцу по традиции ищут через желудок. Порой случаются просчеты. Русские деликатесы сицилийцам не всегда по вкусу. Объясняют — ломать спагетти — и поливать их кетчупом в Италии считается преступлением. Впрочем, и в российской кухне есть настоящие кулинарные шедевры. Столько же чудных открытий светит и екатеринбуржским школьникам. Ведь это обмен детьми — местные ребята, в свою очередь, тоже исколесили полмира в поисках приключений.