В Екатеринбурге ищут способ борьбы с нелегальными прописками первоклашек

Екатеринбургские чиновники предлагают изменить федеральный закон

Этот нюанс, рассказывают в департаменте образования, позволит повлиять на родителей, оформляющих фиктивную регистрацию на короткий срок — исключительно ради поступления ребенка в школу. Не допустить первоклассных нарушений может помочь и принцип приоритета. Чиновники добиваются, чтобы сначала в первые классы записывали детей с постоянной пропиской, а уже потом — с временной. На самом высоком уровне предстоит решить и проблему с братьями и сёстрами — следует законодательно закрепить право ходить в одну школу за близнецами, а также за многодетными семьями. Администрация города планирует облегчить и саму процедуру зачисления в первый класс. В связи с тем, что который год единый портал госуслуг не справляется с нагрузкой в ночь подачи заявлений, в следующем феврале ему подыщут альтернативу.

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В Екатеринбурге ищут способ борьбы с нелегальными прописками первоклашек