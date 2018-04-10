Полицейские сегодня оцепили территорию вокруг Центрального стадиона

Десятки вооруженных людей в касках и бронежилетах переполошили горожан

Но в МВД заверили — волноваться не стоит. Это тренировка для силовиков. Оказалось, оцепление было частью масштабных учений. Правоохранители расставили посты на подступах к стадиону и испытали всевидящее око — беспилотник, который позволяет с высоты птичьего полета наблюдать за происходящим как на стадионе, так и на прилегающей территории. Полицейские планируют использовать аппарат во время чемпионата мира по футболу, чтобы обезопасить футболитстов и болельщиков. Несмотря на то, что ради учений улицы не перекрывались, движение на ВИЗе утром было затруднено. Видимо, автомобилисты, завидев кордоны, сбрасывали скорость

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