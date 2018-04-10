Осторожно! В Екатеринбурге заработают платные парковки

И хотел бы заплатить, да некому — жалуется Эдуард. Паркомат в центре города работает через раз, но водитель все равно честно пытается оплатить парковку. И даже не из страха быть оштрафованными, а по убеждениям. Платные парковки в Екатеринбурге по сути бес-платные. Штрафовать тех, кто откажется внести деньги, муниципалитет не может. Ведь у чиновников есть только номера автомобилей, но нет доступа к данным водителей — ими не торопится делиться ГИБДД. Но скоро эта ситуация изменится. В Госдуме готовят закон, который обяжет полицию предоставлять информацию о нарушителях. Сейчас большинство водителей, зная об отсутствии наказания, не платят за парковку. Но признаются: если закон примут — они предпочтут раскошелиться. Возможность взимать штрафы с непослушных автомобилистов не только пополнит городскую казну, но и позволит расширить количество платных стоянок. А это — пусть к сокращению машин в центре города. Что выгодно самим же водителям. Появление денег от оплаты парковки и от штрафов позволит привести в порядок и сами паркоматы, состояние которых пока оставляет желать лучшего.