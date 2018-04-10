Лжеспасатели убеждают купить пожарную сигнализацию за 20 тысяч рублей

О том, как она чуть не прогорела, Алевтина Аркадьевна рассказывает охотно — может, ее история убережет других от необдуманных трат. За 24 тысячи Алевтине Аркадьевне предлагали прибор, который должен уберечь квартиру от пожара. По крайней мере, так утверждал мужчина, представившийся спасателем. По словам бабушки, он буквально вломился в ее квартиру и едва не заставил купить аппарат, который якобы улучшает вентиляцию. Как оказалось, точно так же незнакомец пытался напугать всех жильцов этого дома. Он представлялся пожарным инспектором, предлагал проверить квартиры на предмет безопасности и почти везде требовал немедленно установить дорогостоящие приборы. Но сперва людям это подозрительным не казалось — после трагедии на Кузбассе горожане готовы к любым проверкам. Однако в организации, сотрудниками которой представляются неизвестные, уверяют — никаких рейдов по квартирам они не устраивали. И вообще не знают тех, кто предлагает екатеринбуржцам купить противопожарные приборы. Не исключено, что это мошенники. То, что дело нечисто, считают и сотрудники МЧС. Проверки пожарной системы в квартирах проводиться не должны… Поэтому жителям советуют не открывать двери лже-спасателям и уж тем более — не покупать у них сомнительное оборудование. Специальные приборы с рук не продают.