Екатеринбуржец собирает мусор во время утренней пробежки

Новую поговорку Сергей придумал буквально на бегу. У него особая программа тренировок — трусца с наклонами. За мусором. Спортсмен увлекается плоггингом — набирающим популярность фитнес-направлением, совмещающим пробежки и уборку города. Польза от такой физкультуры двойная. Выброшенные банки, обертки, пластик… Притормаживать, чтобы подобрать мусор, бегуну приходится чуть ли не на каждом шагу. Это вам не Швеция, считающаяся родиной плогггинга. В России нагрузки посерьезнее. Но Сергей, первый в Екатеринбург поклонник экологичного бега, рук не опускает. Хотя, признается, войти в форму было нелегко. Действительно, спортсмена с мусорным пакетом прохожие стараются не замечать — слишком уж странно это выглядит. Одобряют поступок Сергея разве что его знакомые и дворники. А вот фитнес-тренеры советуют присмотреться к плоггингу. С точки зрения спорта, это интервальная тренировка, совмещающая пробежку с приседаниями и наклонами. Так сжигается гораздо больше калорий. Но плоггер советует горожанам, в первую очередь, думать не о фигуре, а о пользе окружающей среде. От экологических проблем не стоит бегать — лучше бегом их решать.