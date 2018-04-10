Екатеринбург помоют шампунем в рамках «месячника чистоты»

Не только в центре, но и по всему городу идет масштабная зачистка

В планах — привести в порядок не только улицы и тротуары, но дворы, парки и территории предприятий. Нынче на борьбу с грязью выйдет новая техника — в том числе 15 маленьких «пылесосов» для тротуаров, 7 больших вакуумных машин для проезжей части и столько же комбинированных устройств для круглогодичной уборки. Пока рабочие заняты тем, что убирают грязь вдоль дорог и пытаются осушить улицы, прочищая ливневки. Если погода позволит, то 21 апреля в Екатеринбурге пройдет общегородской субботник. Присоединиться ко дню чистоты приглашают всех жителей.

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