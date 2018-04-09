Жители микрорайона Эльмаш не поделили пожарные рукава

Соседи уверены – инвентарь забрали коммунальщики

Пропажу местные заметили давно. Пожарные шкафы в подъездах по очереди оставались пустыми. В итоге шланги исчезли едва ли не во всем доме — во время обхода жильцы не нашли две трети рукавов. Соседи уверены, это — дело рук управляющей компании. В соседней высотке — пусть и не в таком объеме — рукава тоже отсутствуют. Куда они подевались, жителям остается только гадать. До коммунальщиков нам достучаться не удалось. Тем временем, прокуратура уже начала проверку о нарушении правил противопожарной безопасности. Но в надзорном органе сообщили, что управленцы объясняют пропажу хищением рукавов. Если выяснится, что в отсутствии пожарных рукавов виновна УК, то коммунальщикам придется возместить ТСН это оборудование. Откажутся выполнить добровольно, их обяжет сделать это суд.

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понедельник 09 Апреля 2018
Жители микрорайона Эльмаш не поделили пожарные рукава