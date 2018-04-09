В трамваях Екатеринбурга теперь можно платить банковской картой

Принять оплату банковской картой Тамара Валентиновна смогла лишь в седьмого раза. Придется запастись терпением — тестирование нового способа в трамваях и троллейбусах только началось. Но это того стоит, говорят кондукторы: наличные деньги — их вечная головная боль. На безналичный расчет с завтрашнего дня перейдут и автобусы. Сперва — в тестовом режиме, а с лета — в постоянном. Правда, транспортники не ждут, что такая система будет сильно востребована. Большинство горожан пользуются Е-картами, дающими скидки. Оплату банковскими картами вводят как удобную альтернативу. Техника дошла до того, что платить за проезд теперь можно и с помощью смартфонов. Перемены коснутся не только оплаты проезда, но всей транспортной системы города. Так, в связи со строительством трамвайной линии до Верхней Пышмы город купит пять новых вагонов. Еще больше спустят под землю. Развитие общественного транспорта сейчас в приоритете у городских властей. Ему даже уступают дорогу. В частности, над невыделенными трамвайными путями появятся знаки, запрещающие выезд на них автомобилям. Перед автобусами и троллейбусами тоже расчистят путь. Еще до чемпионата мира на центральных улицах появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Разметку нанесут на 13,5 километрах дорог. В планах — довести эту цифру до 40. По словам чиновников, общественному транспорту в прямом смысле дадут зеленый свет. На четырех перекрестках города появятся новые светофоры, которые будут автоматически разрешать движение подъезжающим автобусам.