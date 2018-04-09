Огромные яйца в Екатеринбурге оказались частью пасхального квеста

Спецрейс из Израиля прибыл в Кольцово глубокой ночью. В Екатеринбург он привез свет — благодатный огонь со святой земли, который в свердловских храмах ожидают сотни тысяч верующих. Пасху по традиции начали отмечать затемно. На ночь глядя горожане идут на торжественные богослужения — чтобы поздравить друг друга и освятить куличи и яйца. Днем же праздник вышел на улицы. Ритм крестному ходу задают палестинские скауты. Пасху в Екатеринбурге они отмечают второй год. И если в прошлом уральская погода застала их врасплох, то нынче ребята к прохладе оказались готовы. Впрочем, екатеринбуржцы оказали им теплый прием. Колонна прошла по центру города от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови, делая остановки для чтения Евангелия. К православному шествию присоединяются целыми семьями — горожане говорят, что устали встречать праздник за столом. Крестный ход возглавил митрополит Кирилл. Он поздравил всех верующих с Пасхой и поблагодарил Фонд Святой Екатерины, благодаря которому светлый праздник в этом году стал поистине общегородской традицией, которую почитают все – от мала до велика. Такой и он должен быть. Чтобы о празднике узнало как можно больше людей, для горожан и гостей устроили настоящий уличный квест. Поучаствовать в нем смогли те, кто установил на телефон специальное мобильное приложение. Одни в воскресенье собирали яйца, другие провели вечер в компании с Викой Цыгановой, которая дала для екатеринбуржцев концерт. Но на этом празднование Пасхи не заканчивается. Ее традиционно отмечают равно 40 дней — ровно столько, сколько Христос являлся Своим ученикам после Воскресения.