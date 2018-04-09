Из-за ошибки водителя на трассе под Камышловым насмерть разбились шесть человек

Лоб в лоб там столкнулись Hyundai и ВАЗ-2115

Сейчас картину происшествия восстанавливают инспекторы ГИБДД. По их данным, Hyundai ехал из Ирбита в Камышлов. Иномарка по непонятной причине вылетела на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗом. В «пятнадцатой» погибла целая семья — супруги и их 18-летний сын. Водитель второй машины и двое его пассажиров также скончались. В МВД отмечают, трагедия случилась на пустой и сухой дороге. Оба автомобилиста были дисциплинированными — правила дорожного движения злостно не нарушали. По одной из версий, владелец иномарки мог уснуть за рулем.

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