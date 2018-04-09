Горожане восстановили вывеску над логовом черепашек-ниндзя

Когда вывеска пропала, ее автор — художник Сергей Рожин — через соцсети попросил горожан сделать новую. Сейчас он живет в Москве, поэтому сам заняться этим не смог. Помощь неравнодушных не заставила себя ждать. Активисты купили фанеру, баннер, цепи и карабины. Точную копию указателя выполнили акрилом — оригинал художник тоже расписывал этими красками. И они хорошо показали себя в условиях дождливой уральской погоды. Новую табличку уже установили над логовом. Этот забавный арт-объект скрывается под мостом на Малышева, радуя не только фанатов черепашек-ниндзя, но и туристов.