Дворник нашел на помойке коробку с беременными морскими свинками

Не больница, а свиноферма. Морская. Столько однотипных пациентов одновременно в ветеринарной клинике еще не было. Здесь спасли от гибели 13 грызунов, которых достал из мусорного бака дворник. Сначала Садык Саипович подумал, что в коробке крысы — правда, выглядели брошенные иначе. Мужчина решил отнести малышей к специалистам. У них дворник и узнал, кого именно спас. В клинике наплыву пациентов удивились, но под опеку взяли. Первым делом все семейство накормили зерном и сеном — ведь даже короткая голодовка для свинок может стать смертельной. Обследование показало — питомцы, в целом, здоровы, но сильно замерзли. Выяснилось, что почти все свинки — женского рода. Более того, трое свинок оказались… на сносях. В зоолечебнице дружная семейка чувствует себя, как дома. Тем не менее, оставить их здесь врачи не могут. Отдают в добрые руки. О брошенных малютках очень скоро прознала вся округа. Свинке у них скучно не будет, уверяют Ксения и Василиса. Компанию грызуну составят кот и собака. Нового питомца люди взяли, не задумываясь — жалко стало. Новую жизнь готовятся начать и другие морские свинки. Желательно пристроить их в ближайшее время. А то в больничных клетках уже начались битвы за территорию.