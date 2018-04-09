Дорога под прицелом: на Кольцовском тракте обстреливают автомобилистов

Андрей показывает скол и уверяет — это след от самой настоящей пули. Под обстрел, подозревает водитель, он попал на Кольцовском тракте — на пересечении с Объездной сзади раздался подозрительный звук. Как оказалось, Андрей не единственная жертва неизвестного стрелка. В такой же ситуации оказался и его брат. Константина обстреляли, когда он остановился на обочине поговорить по телефону. Пуля пробила заднее стекло и ушла в сидение прямо над детским креслом. Дальше — больше. От таинственного хулигана пострадало около десятка екатеринбургских водителей. Стрелка в глаза не видели даже сотрудники местной автозаправки, которые здесь постоянно находятся. По их словам, прохожие до сих пор не пострадали лишь потому, что здесь их вообще не бывает. Кто стреляет по машинам, пока можно только гадать. Первыми под подозрение попали подростки, которые каким-то образом могли завладеть оружием и решили поиграть. На месте, откуда предположительно ведется стрельба, валяются старые покрышки, за которыми злоумышленникам удобно прятаться. Впрочем, стрельба, похоже, ведется с разных точек. Юрист Алексей Силиванов едва не попал в аварию от неожиданности. К счастью, пока хулиганство не спровоцировало ни одного ДТП. Пострадали только стекла машин. Но это не значит, что стрельба безопасна. Пострадавшие водители уже написали заявление в полицию и рассчитывают на помощь очевидцев.