Автобусы в Екатеринбурге изменят маршруты из-за матча «Урал» — «Спартак»

По-новому общественный транспорт Екатеринбурга поедет 15 апреля

Будут перекрыты улицы возле Центрального стадиона. Движение ограничат на Репина — от проспекта Ленина до Мельникова, и на Ключевской — от Токарей до Мельникова. В день официального открытия Екатеринбург-Арены — а оно пройдет перед игрой уральцев с москвичами — окрестности стадиона станут пешеходной зоной. В ночь на воскресенье закроют парковку на площади 1905 года — там будут парковаться болельщики, вместо талона предъявив билеты на матч. Вторую стоянку организуют на перекрестке Токарей — Татищева. Добраться до стадиона проще всего будет пешком — трамваи, троллейбусы и автобусы пустят в объезд. Это делается ради безопасности 30 тысяч гостей матча — с учетом опыта проведения первой игры 1 апреля.

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понедельник 09 Апреля 2018
Автобусы в Екатеринбурге изменят маршруты из-за матча «Урал» — «Спартак»