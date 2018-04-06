Ярмарка поделок заключенных прошла в Екатеринбурге

Нарисовать шедевр — за решеткой могут не хуже великих художников. Колония богата талантами — демонстрирует большая ярмарка продукции свердловских тюрьм. Здесь и картины, и скульптуры и даже дизайнерская одежда, которую производят в женской колонии Краснотурьинска. Там шьют на любой вкус и цвет. Производства в колониях ничуть не уступают тем, что на свободе. Осужденных здесь не только обучают азам, но и дают профессию. Женщины учатся шить спецодежду и костюмы для охоты и рыбалки. Мужчины — вырезать из дерева и даже делать оружие… сувенирное. Детские кроватки, диваны, игрушки, и даже обувь — это лишь малая часть того, что создали осужденные. Среди этих поделок встречаются и совсем необычные. За такое творчество покупатели не жалеют никаких денег. Так что у ярмарки даже появились постоянные покупатели. Творчество заключенных в этом году перешло все границы — региона. На ярмарку в Екатеринбург приехали колонии Кургана, Тюмени и Челябинской области. Здесь они не только хвастаются талантами, но и делятся опытом. Чтобы и дальше развивать тюремное производство