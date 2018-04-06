Владимир Путин пообещал Екатеринбургу метро в случае победы заявки на ЭКСПО

По словам Владимира Путина, развитие транспортной инфраструктуры Екатеринбурга — неотъемлемый этап подготовки к выставке. Так, ЭКСПО-парк на правом берегу ВИЗа и центр города должна связать вторая ветка метро. Ведь, ожидается, что в уральскую столицу приедут 14 миллионов человек из 140 стран мира. На подготовку и проведение всемирной выставки планируется потратить полтора миллиарда евро. Часть денег выделят из федерального бюджета, остальное поступит от частных инвесторов.