Валежник вышел в топ интернет-запросов благодаря депутатам

Рейтинг популярности запросов в баллах:
Новая серия Простоквашино — 95
День смеха — 85
Пасха — 81
Депутат Карапетян — 76
Выходные в мае — 71
Хворост — 48
Рейтинг составлен на основании данных поисковой системы «Яндекс».
Рейтинг популярности новостей составляем в рубрике «Клик народа»
Рейтинг популярности запросов в баллах:
Новая серия Простоквашино — 95
День смеха — 85
Пасха — 81
Депутат Карапетян — 76
Выходные в мае — 71
Хворост — 48
Рейтинг составлен на основании данных поисковой системы «Яндекс».