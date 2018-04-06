Валежник вышел в топ интернет-запросов благодаря депутатам

Рейтинг популярности новостей составляем в рубрике «Клик народа»

Рейтинг популярности запросов в баллах:

Новая серия Простоквашино — 95

День смеха — 85

Пасха — 81

Депутат Карапетян — 76

Выходные в мае — 71

Хворост — 48

Рейтинг составлен на основании данных поисковой системы «Яндекс».

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