Семья убийц отправится в колонию за то, что жестоко расправилась с почтальоном

Слушая, как убивали её маму, Алина не может сдержать слез. Хотя прошло уже больше года. В прошлом феврале семья Рыжковых жестоко расправилась с почтальоном, которая разносила пенсию. Мать и сын решили украсть у Эммы Никуленко двести пятьдесят тысяч рублей. Чтобы замести следы, 64-летнюю женщину убили. От травм почтальон потеряла сознание. Ещё живую, её обмотали полиэтиленовыми пакетами и скотчем. Тело подельники решили подбросить под дверь соседей. Они надеялись, что виновными признают живущих там мигрантов. Однако, уловка не удалась — мать и сына задержали по горячим следам. Пропавшего почтальона коллеги хватились в считанные минуты. И хотя вину подельники не отрицают, все же настаивают — убивать почтальона не хотели. Мол, Рыжкова лишь несколько раз ударила женщину ножом. Да и вообще — та сама напросилась — якобы заняла у подсудимой 65 тысяч рублей и всё время требовала угощения. От такой наглости у пенсионерки помутился рассудок. Однако экспертиза подтвердила — Рыжковы знали, что творили. По материалам дела, мать заставила сына пойти на убийство, а потом покрывала его. Родные погибшей от слов убийц в шоке. Говорят, Эмма занять такую сумму не могла, она и почтальоном-то работала, чтобы просто не сидеть дома. А вот дочь подсудимой, напротив, ничему не удивилась. Сидеть семье убийц придется долго. Людмилу Рыжкову приговорили к шестнадцати с половиной годам колонии общего режима. Её сын — 30-летний Константин, проведет за решеткой на год меньше. Кроме того, они должны будут выплатить пострадавшим почти два миллиона рублей.