Почта России усилила защиту сотрудников после убийства почтальона

Каким образом, организация держит в строжайшем секрете

Известно, что филиалы работают с полицией: почтальонам объясняют, как действовать в случае нападения, и прокладывают безопасный маршрут. Между тем, в областном профсоюзе работников связи уверены, что защитить почтальонов от нападений нереально. Для этого нужно запретить разносить деньги по квартирам, а ведь среди клиентов есть неходячие люди и те, кто не умеет пользоваться карточками. В профсоюзе отмечают, что почта России соблюдает все требования по охране труда: почтальонов с деньгами довозят до подъезда, у каждого под рукой есть газовый баллончик. Но, как показывает печальная практика, от ЧП застраховаться нельзя.

Также в разделе Общество

Заместителя начальника свердловской ГИБДД поймали пьяным за рулем
30.03.2018
Заместителя начальника свердловской ГИБДД поймали пьяным за рулем
Зажги синим: в Екатеринбурге прошла акция в поддержку людей с аутизмом
02.04.2018
Зажги синим: в Екатеринбурге прошла акция в поддержку людей с аутизмом
Дети солнца: весь мир отмечает день человека с синдромом Дауна
21.03.2018
Дети солнца: весь мир отмечает день человека с синдромом Дауна
В Екатеринбурге проверят пожарные выходы в школах и садиках
28.03.2018
В Екатеринбурге проверят пожарные выходы в школах и садиках
пятница 06 Апреля 2018
Почта России усилила защиту сотрудников после убийства почтальона