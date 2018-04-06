Почта России усилила защиту сотрудников после убийства почтальона

Известно, что филиалы работают с полицией: почтальонам объясняют, как действовать в случае нападения, и прокладывают безопасный маршрут. Между тем, в областном профсоюзе работников связи уверены, что защитить почтальонов от нападений нереально. Для этого нужно запретить разносить деньги по квартирам, а ведь среди клиентов есть неходячие люди и те, кто не умеет пользоваться карточками. В профсоюзе отмечают, что почта России соблюдает все требования по охране труда: почтальонов с деньгами довозят до подъезда, у каждого под рукой есть газовый баллончик. Но, как показывает печальная практика, от ЧП застраховаться нельзя.