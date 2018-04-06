Пациентам больницы на Свердлова перерезали короткий путь

Если прежде — возмущаются больные — путь занимал минут 15. То в обход приходится идти в два-три раза дольше. Особенно тяжело тем, кто спешит на прием после операции. Руководство больницы также против закрытия этого выхода. И дело не только в заботе о возрастных пациентах. Но у жителей своя правда — они устали от вытоптанных клумб и кучи мусора от транзитных пешеходов. Обращения в больницу — с просьбой закрыть калитку — не помогли. Не встретив понимания, соседи перекрыли свой двор. Но медики продолжать спор не стали. И сегодня решили самовольно открыть калитку. Оставшиеся на пути блоки для многих оказались вполне преодолимыми. Конечно, понять можно обе стороны. Но в данном случае медикам и жителям нужно сесть за стол переговоров. И чтобы окончательно расставить все точки над "i", следует пригласить на эту встречу представителей МЧС.