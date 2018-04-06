На ЖБИ закатали в бетон березовую рощу

Это хуже, чем вандализм! – возмущаются проверяющие. Зеленую рощу на ЖБИ неизвестные превратили в бетонную – залили деревья строительной смесью. Забетонированными оказались десятки берез. Судя по всему, раствором их залили на днях – до конца он еще не высох. Однако местные утверждают, что слив начался гораздо раньше — часть бетона просто закрыта снегом. Это подтверждают и другие улики. Впрочем, подозрения у местных есть. Они предполагают, что бетон сюда сливают рабочие близлежащего карьера. Однако охранники карьера утверждают – их сотрудники этого сделать не могли. Смеси отсюда они везут прямиком на стройки, да и выезд с их территории к залитому участку прегражден. Кто залил рощу бетоном, уже выясняет прокуратура. Проверка проводится и в компании, которая отвечает за карьер. Нарушителю грозит крупный штраф. За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований юрлицу придется выложить до двухсот пятидесяти тысяч рулей, а возможно, и приостановить деятельность.