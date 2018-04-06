Клещи атакуют: на Среднем Урале проснулись опасные кровососы

Но это только начало, подозревают санитарные врачи. С потеплением активность паразитов будет расти. По прогнозам медиков, нынче пострадавших от укусов клещей будет больше, чем в прошлом году. Как и самих кровопийц. Поэтому врачи советуют не пренебрегать вакцинацией. Прививку от смертельно опасного энцефалита можно поставить в любое время, но лучше это сделать сейчас, до начала сезона — ведь пока вырабатывается иммунитет, не стоит выезжать на природу. Приобрести вакцину можно как самостоятельно в аптеке, так и в поликлинике. Нужно обязательно взять на прием прививочный сертификат, чтобы специалисты подобрали подходящую инъекцию. И хотя прививка — не панацея, она способна уберечь от осложнений. В случаи укуса врачи советуют незамедлительно отнести клеща на экспертизу — там определят риски и посоветуют необходимое лечение.