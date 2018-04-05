Жители двора на Челюскинцев боятся попасть под колеса грузовиков

Основной заезд здесь с переулка Невьянский. Но помимо местных им пользуются водители продуктовых грузовиков. Выходя из подъезда, жители фактически шагают под колеса. Чтобы разгрузить свой двор, жители через суд добились отдельного проезда для грузовозов — через арку со стороны Челюскинцев. Но газели там едут по тротуару, что по мнению жильцов неприемлемо. В каждой пожарной части имеются малогабаритные машины — говорят чиновники администрации. Здесь проблем возникнуть не должно. Что касается проезда через тротуар, то там установлены разрешающие знаки. Нужно лишь разделить транспортные потоки, сделать это помогут ограждения. Данная организация арочного проезда — заверяют чиновники — временная мера. Для капитальной реконструкции необходима проектно-сметная документация, которая сейчас находится в стадии разработки.