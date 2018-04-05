Жители двора на Челюскинцев боятся попасть под колеса грузовиков

Которые доставляют продукты в местные супермаркеты

Основной заезд здесь с переулка Невьянский. Но помимо местных им пользуются водители продуктовых грузовиков. Выходя из подъезда, жители фактически шагают под колеса. Чтобы разгрузить свой двор, жители через суд добились отдельного проезда для грузовозов — через арку со стороны Челюскинцев. Но газели там едут по тротуару, что по мнению жильцов неприемлемо. В каждой пожарной части имеются малогабаритные машины — говорят чиновники администрации. Здесь проблем возникнуть не должно. Что касается проезда через тротуар, то там установлены разрешающие знаки. Нужно лишь разделить транспортные потоки, сделать это помогут ограждения. Данная организация арочного проезда — заверяют чиновники — временная мера. Для капитальной реконструкции необходима проектно-сметная документация, которая сейчас находится в стадии разработки.

Также в разделе Городской дозор

Жителям Химмаша перекрыли путь через дорогу
13.03.2018
Жителям Химмаша перекрыли путь через дорогу
Городской дозор отправился на борьбу с гололедом
30.03.2018
Городской дозор отправился на борьбу с гололедом
Крыша дома на Краснофлотцев течет уже третью неделю
28.03.2018
Крыша дома на Краснофлотцев течет уже третью неделю
Без вины виноватый: екатеринбуржец получил штраф вместо эвакуатора
15.03.2018
Без вины виноватый: екатеринбуржец получил штраф вместо эвакуатора
Вчера
Жители двора на Челюскинцев боятся попасть под колеса грузовиков