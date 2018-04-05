Воспитанники детского дома нарисовали принты для футболок

Для самих ребят самым ярким впечатлением стал визит спортсменов. Многие здесь тоже увлекаются футболом и мечтают стать игроками известного клуба. Поэтому на эскизах рисовали не только именитых спортсменов, но и себя. Совсем скоро мечта ребят увидеть настоящий матч сбудется. Футболисты подарили воспитанникам билеты на игру чемпионата России. Рисунки же станут принтами на спортивной одежде, которую выпустят к чемпионату мира по футболу. Ее продадут на благотворительном аукционе.