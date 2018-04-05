Воспитанники детского дома нарисовали принты для футболок

Вдохновляли юных художников спортсмены из клуба Урал

Для самих ребят самым ярким впечатлением стал визит спортсменов. Многие здесь тоже увлекаются футболом и мечтают стать игроками известного клуба. Поэтому на эскизах рисовали не только именитых спортсменов, но и себя. Совсем скоро мечта ребят увидеть настоящий матч сбудется. Футболисты подарили воспитанникам билеты на игру чемпионата России. Рисунки же станут принтами на спортивной одежде, которую выпустят к чемпионату мира по футболу. Ее продадут на благотворительном аукционе.

Также в разделе Спорт

Тест-драйв обновленного центрального стадиона
30.03.2018
Тест-драйв обновленного центрального стадиона
Екатеринбург-арену сегодня оценили игроки футбольного клуба «Урал»
14.03.2018
Екатеринбург-арену сегодня оценили игроки футбольного клуба «Урал»
На обновленной Екатеринбург-Арене прошел первый матч
02.04.2018
На обновленной Екатеринбург-Арене прошел первый матч
Центральный стадион проверил вице-премьер Аркадий Дворкович
03.04.2018
Центральный стадион проверил вице-премьер Аркадий Дворкович
Вчера
Воспитанники детского дома нарисовали принты для футболок