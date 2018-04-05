В Первоуральске осудили грабителя, который украл 150 шоколадок

Часть он съел сам, а остальным поделился с друзьями и случайными встречными

Необычное ограбление случилось больше года назад. 20-летний горожанин пронес мимо кассы в местном магазине целую корзину шоколадных плиток. Причем, не самых дешевых — с солеными крекерами, трюфелями и орешками — на общую сумму в 5 тысяч рублей. Сотрудники пытались остановить воришку, но тот успел скрыться. Впрочем, уйти далеко мужчине не удалось — его задержали по горячим и сладким следам. Выяснилось, что похититель раздал половину шоколада. Теперь современный Робин Гуд садится на вынужденную диету. Его осудили на два с половиной года.

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