Уральский дизайнер выпустил коллекцию вещей к ЭКСПО-2025

Гладью на этой фабрике вышивают роботы. Кому как не им доверить работу над символикой ЭКСПО. Коллекцию с красочными надписями уральские дизайнеры создали специально к промышленной выставке. Чтобы город получил единый стиль. Разгуляться фантазии дизайнеров не удалось — нужно было придерживаться единого стиля выставки. Особое внимание уделили качеству — владельцы первых образцов одежды уже оценили ее по достоинству. Еще бы — ведь фабрика оборудована по последнему слову техники. Трудиться швеям здесь помогают компьютеры. Дизайнерские шапки-ушанки и Аляски из зимней коллекции уже успели примерить первые лица региона — Евгений Куйвашев и Александр Якоб. В фирменной одежде они встречали в Кольцово комиссию международного бюро выставок. И это — только начало, уверены портные. Ведь это уже не первый подобный опыт. Фирменный стиль ЭКСПО одной лишь вышивкой не ограничится. Принты на фабрике наносят и многоцветной печатью, и шелкографией. С таким оборудованием одежды хватит на всех. Правда приобрести одежду с символикой международной выставки горожанам пока не удастся. Пока новая коллекция доступна лишь оргкомитету. Но, если Екатеринбург выиграет заявку, стиль ЭКСПО сможет примерить каждый.