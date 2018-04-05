Учебная тревога: спасатели провели пожарные учения в школах

По тревоге ребята поднимаются с улыбками. То ли радуются внезапному окончанию урока, то ли позируют перед камерами. Однако, всё, что нужно делать в подобной ситуации, дети выполняют «на отлично». Эти уроки безопасности они давно выучили. Дети уже знают — если звучит сирена, надо держаться взрослых. Поэтому не сводят с педагогов глаз. Никакого баловства — причина таких внеурочных занятий здесь всем известна. Такие тренировки сейчас проходят во всех школах и садиках Екатеринбурга — на всякий пожарный. Власти стремятся не допустить повторения трагедии, подобной кемеровской, где в торговом центре «Зимняя вишня» в огне погибли больше 60 человек. В числе причин называют грубые нарушения правил безопасности и незнание основ ОБЖ. Поэтому теперь на ошибках Кузбасса учатся по всей стране. Эта школа с задачей справилась — здание опустело меньше чем за 5 минут. Во французской гимназии эвакуация прошла еще быстрее. Здание новое, поэтому оборудовано по последнему слову техники. Когда сигнализация срабатывает, все замки на дверях открываются автоматически. Но главная роль отведена педагогам. Такие учения в ближайшее время пройдут во всех школах города — ребята отработают свои действия при пожаре. Ведь, как говорят педагоги, главное в учебе именно практика.