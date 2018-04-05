Пуля попала в голову: разборки в духе девяностых устроили водители на улице Пушкина

Расчистить дорогу решил пассажир одной из машин — с помощью оружия. Он расстрелял соперника. Как рассказали очевидцы, сначала водители выясняли отношения на кулаках. Ситуация накалилась, когда пассажир легковушки решил вступиться за товарища — из травматического пистолета он сделал несколько выстрелов. Одна из пуль попала в голову нападавшего. По словам правоохранителей, пострадавшие живы, но нуждаются в медицинской помощи. Тем временем, жители двора рассказали: произошедшее их не удивило. Говорят, раненый отличается резким и вспыльчивым характером. Да и разборки на узкой дороге происходят регулярно. Полиция продолжает расследование, на месте работают и следователи.