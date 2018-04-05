Прокуратура проверяет детский дом, который обвинили в торговле детьми

В детском доме, чьи ворота обычно на замке, сегодня день открытых дверей. Прокуроры и следователи выясняют, правда ли, что пишут про это спецучреждение в СМИ. Супруги из Москвы пожаловались журналистам на то, что за усыновление сироты местные сотрудники вымогали у них взятку. За протекцию в подборе здорового малыша славянского происхождения у пары якобы требовали 80 тысяч рублей. Так ли это, предстоит установить надзорным органам. По какой причине из этого детдома стали меньше брать детей, разбирается и следственный комитет. Уже возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и вымогательстве взятки. В аппарате уполномоченного по правам ребенка о торговле сиротами слышат впервые. Свою проверку специалисты проводить не намерены — доверяют следствию. Но отмечают: ни для кого не секрет, что усыновить детей в регионе, действительно, непросто. Дело не в бюрократии, а в предпочтениях потенциальных родителей. Они стремятся взять на воспитание здоровых малышей, а большинство воспитанников детдомов имеют заболевания. Те, кто сумел-таки усыновить ребенка, подтверждают: процесс больше напоминает хождение по мукам. Многие родители сдаются на полпути. Анастасия прошла всю дистанцию шесть лет назад. Вспоминает: оформив документы, она несколько месяцев не могла просто попасть хоть в какой-нибудь детдом. Причину отказа никто не объяснял. Пришлось обращаться к волонтерам и посредникам. Поэтому не исключено, что кто-то в системе опеки мог воспользоваться ажиотажем — и действительно, за деньги предложить упрощённую схему усыновления. Если факты, озвученные журналистами, подтвердятся, виновным лицам грозит не только потеря работы, но и реальный срок.