Попытка номер два: летом на проспекте Ленина снова будут менять брусчатку

Та, что уложили осенью, не прожила и года — пошла «волнами»

Исправить брак подрядчик должен в новом сезоне — иначе ему не заплатят за работу. Известно, что основную часть тротуаров, в том числе площадь 1905 года, будут перекладывать уже после после чемпионата мира по футболу — ремонтные работы в центральной части города во время соревнований проводить нельзя. Однако видимые дефекты главного проспекта подрядчикам предстоит устранить еще до июня. Для этого администрации города пришлось подать в суд на компанию, проводившую реконструкцию. Ей грозятся не оплатить контракт.

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Попытка номер два: летом на проспекте Ленина снова будут менять брусчатку