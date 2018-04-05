Попытка номер два: летом на проспекте Ленина снова будут менять брусчатку

Исправить брак подрядчик должен в новом сезоне — иначе ему не заплатят за работу. Известно, что основную часть тротуаров, в том числе площадь 1905 года, будут перекладывать уже после после чемпионата мира по футболу — ремонтные работы в центральной части города во время соревнований проводить нельзя. Однако видимые дефекты главного проспекта подрядчикам предстоит устранить еще до июня. Для этого администрации города пришлось подать в суд на компанию, проводившую реконструкцию. Ей грозятся не оплатить контракт.