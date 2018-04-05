Международное бюро выставок осталось довольно Екатеринбургом

Комиссия, которая оценивала готовность города к ЭКСПО-2025, подвела итоги

На встрече с делегатами премьер-министр Дмитрий Медведев выразил надежду, что опыт поможет России завоевать право проведения всемирной выставки. За пять лет Екатеринбург и вправду провел серьезную работу над ошибками. Подтянул деловую, транспортную и гостиничную инфраструктуры. Серьезно изменил характеристики площадки. По задумке, ЭКСПО пройдет на Малом конном полуострове, где вырастет город будущего. К тому же, этим летом Екатеринбург получит колоссальный опыт проведения международных мероприятий — во время чемпионата мира по футболу. Евгений Куйвашев отметил, что это может серьезно повысить шансы России на победу в ЭКСПО-гонке.

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