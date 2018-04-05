Клоуны из Екатеринбурга обвинили коллег из Австрии в краже номера

Найдите 10 отличий. Клоуны из Екатеринбурга, конечно, мечтали о всемирной известности, но не в таком виде. Жалуются, их номер, в котором охотник, собака и заяц никак не могут сфотографироваться, словно под копирку повторили коллеги из Австрии. И это не смешно. О номере-двойнике уральские артисты узнали случайно – из новостей австрийской телекомпании. Говорят, местные клоуны скопировали практически все детали: героев, позы и даже костюмы. Подозревают, их номер зарубежные конкуренты могли подсмотреть на Международном фестивале цирка, где трио «Без носков» завоевало серебро. Это все объясняет, говорят знающие люди. Популярные постановки в цирковой среде копируют испокон веков. Однако защитить авторские права артистам будет сложно. Судиться придется в Европе, где был поставлен номер. Впрочем, сперва нужно доказать, что плагиат действительно был. Ведь есть еще и цитирование, когда творения повторяются не полностью. Можно начать с жалобы, отправленной хостингу, который разместил видео с номером под копирку. Но если артисты хотят, чтоб их номер больше не исполняли, без суда не обойтись. Через него можно попробовать взыскать и компенсацию за нарушение авторских прав.