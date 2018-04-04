Бесплатное обследование: кому нужно пройти диспансеризацию

В первую очередь, врачей интересует не состояние, а возраст пациента. О нем спрашивают чуть ли не с порога — чтобы знать, какие процедуры назначать. Ведь если анализ крови обязателен для всех, то, к примеру, обследование на рак молочной железы делают лишь с 39 лет. Это тот случай, когда пациенты приходят к врачам не лечить болезни, а предупреждать их. Диспансеризация — универсальное обследование на самые распространенные хвори. Нынче списки обновили. Так, тем, кому 49 лет и больше, добавили проверку на одно из самых распространенных онкологических заболеваний — рак толстого кишечника. А начиная с 60 лет, пациентов теперь проверяют на глаукому, которая приводит к безвозвратной потере зрения. Набор анализов — базовый, но даже этого врачам хватит, чтобы обнаружить у прошедших диспансеризацию сердечные, легочные болезни, онкологию и сахарный диабет. О большинстве из них пациенты могут даже не догадываться, так как они протекают без симптомов. При этом у 50 человек были найдены новообразования, 280 пациентов оказались гипертониками, а у 20 выявили диабет. Но врачей статистика врачей не огорчает: предупрежден — значит, вооружен. Однако, несмотря на такую возможность, очередей на диспансеризацию как не было, так и нет. Лишь половина населения пользуется своим правом на бесплатное обследование. Благодаря зеленому коридору пациентам, желающим пройти диспансеризацию, не нужно записываться заранее и долго ждать. Все обследования можно пройти в один день, а уже через неделю — получить результаты и рекомендации врачей. Для работающих граждан есть приемные часы вечером. Открыты кабинеты и по субботам. Главное — прийти в свой год. Но даже внеочередники могут не ждать своей очереди и пройти базовый профилактический осмотр.