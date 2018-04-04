Среднеуральской птицефабрике запретили сброс сточных вод в болото Молебское

Несколько проверок показали, что отходы предприятия не безопасны для экологии

То, что птицефабрика без разрешения мутит воду в местном водоеме, природоохранная прокуратура выявила еще в прошлом году. Исследования стоков показали, что содержание вредных веществ превышает нормы в несколько раз. Выяснилось, что на предприятии отсутствуют очистные сооружения — что может навредить окружающей среде. Верхнепышминский суд запретил фабрике сбрасывать любые жидкости, в том числе и дренажные воды, до тех пор, пока цеха не оборудуют системами очистки. Птичники обжаловали решение в вышестоящей инстанции, отметив, что на строительство очистных сооружений потребуется несколько лет — а работать как-то нужно. Но Свердловский суд, изучив материалы дела, встал на сторону коллег.

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Среднеуральской птицефабрике запретили сброс сточных вод в болото Молебское