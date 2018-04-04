По тонкому льду: спасатели дежурят у городских водоемов

Несмотря на запрещающие таблички нарушителей по-прежнему хватает

Такие предостережения сейчас стоят вдоль всего берега. Однако Феофан Кузьмич их словно не замечает. Полагается на свои ощущения — мол, если почувствует опасность, сразу уйдет. Но сегодня не тот случай — просто клёв никакой. Однако удачу на тонком льду испытывает не только Феофан Щукин. Неподалеку расположились и другие рыбаки. Одни прохожие реагируют на это спокойно. Другие следовать их примеру не собираются. Так, большинство студентов вуза неподалеку уже идут в обход. То же самое смельчакам объясняют и инспекторы МЧС, которые ежедневно патрулируют набережную. Толщина льда на сегодня 38 сантиметров. Вроде бы немало, но поверхность из-за таяния неоднородна. В любой момент можно провалиться. Вот только, кроме силы убеждения, спасатели ничем не вооружены. Но в любой момент обязаны броситься тонущим на выручку.

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По тонкому льду: спасатели дежурят у городских водоемов