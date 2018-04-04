Массовая авария случилась утром на Тюменском тракте

Фура, у которой отказали тормоза, «собрала» несколько легковушек

Как рассказал водитель грузовика, на подъезде к Екатеринбургу он внезапно потерял управление — понял, что не может затормозить. Шофер пытался маневрировать в потоке, однако из-за ремонта на трассе спокойно остановиться не удалось. В итоге фура зацепила четыре легковых автомобиля и врезалась в дорожное ограждение. В массовой аварии никто не пострадал. Но на дороге образовалась километровая пробка. Чтобы разрулить ситуацию, автоинспекторы пустили транспорт по одной полосе.

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