Массовая авария случилась утром на Тюменском тракте

Как рассказал водитель грузовика, на подъезде к Екатеринбургу он внезапно потерял управление — понял, что не может затормозить. Шофер пытался маневрировать в потоке, однако из-за ремонта на трассе спокойно остановиться не удалось. В итоге фура зацепила четыре легковых автомобиля и врезалась в дорожное ограждение. В массовой аварии никто не пострадал. Но на дороге образовалась километровая пробка. Чтобы разрулить ситуацию, автоинспекторы пустили транспорт по одной полосе.