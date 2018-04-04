На Вторчермете прошла первая репетиция парада Победы

На старт военная техника выходит при полном параде. Ведь это не просто прокат, а демонстрация военной мощи всей страны. В роли подиума сегодня — дороги Вторчермета. Здесь модели оттачивают походку — скорость и синхронность передвижения. Открывают показ танки. Показывать себя во всей красе на этом параде будут более восьми десятков машин. Чтобы зрители разглядели детали, модели движутся не быстрее двадцати километров в час. При этом соблюдая дистанцию в 15 метров. За каждым шагом внимательно следят режиссеры — роль которых досталась командирам. Парад покажет не только классику, но и последние тенденции военной моды. Новинка этого сезона — Красуха — комплекс радиоэлектронной борьбы с вражескими радарами и шпионскими спутниками. В тренде бронетранспортеры Тайфун, квадроциклы и новые УАЗы — с открытым багажником. А вот символа российской армии на подиуме сегодня нет. За репетицией следят десятки зрителей, лучшие места они занимали с самого утра. В первых рядах и маленький Степа с папой. Они отложили все дела, чтобы устроить моделям фотосессию. Военные такому вниманию только рады, ведь им действительно есть, что показать. Ведь Россия задает моду на технику всему миру. Правда, офицеры все же надеются, что примерить ее боевую мощь никому не придется.