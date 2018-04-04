Службу опеки Орджоникидзевского района обвинили в торговле детьми

По их словам, положительное решение оценили в восемьдесят тысяч рублей. За такую сумму им пообещали ускоренное оформление документов и гарантировали славянское происхождение малыша. О торговле детьми возмущенная пара рассказала журналистам. По словам супругов, в органах опеки, им сразу объяснили: в доме малютки находятся, в основном, дети с заболеваниями. Причем, почти все они — «социальные сироты», которых можно лишь взять под опеку. Сделать исключение для родителей сотрудники предложили за вознаграждение — восемьдесят тысяч рублей. За эти деньги они помогут быстро и без очереди усыновить здорового мальчика. В службе опеки же утверждают — на них наговаривают. Мол, все предложенные дети будущим родителям не понравились. В ситуации сейчас разбираются следователи.