«Выхватил руль у жены»: под Екатеринбургом внедорожник насмерть сбил подростка

Ее внуку еще жить да жить, плачет Надежда Павловна. Но Сережа погиб в 15 лет на трассе под Арамилем, куда поехал за брюками. Его на скорости сбила неуправляемая иномарка. Жертв могло быть и больше. Друг Сережи Слава, который ездил в город вместе с ним, в последний момент смог отскочить в сторону. Рассказывает, на трассе приятели оказались из-за того, что потратили все деньги. Подростки решили дойти пешком до соседнего села. Но вскоре попали под колеса. За рулем автомобиля находилась женщина. Но Слава предполагает, что аварию устроил пассажир. В нем мальчик узнал человека, с которым он с Сережей поссорился за несколько минут до трагедии. По словам подростка, прохожий был пьян. И, видимо, поэтому не пожелал спускать конфликт на тормозах — увязался за ребятами и напал на них с черенком от лопаты. Вновь их пути пересеклись на трассе. Как подозревают следователи, нетрезвый мужчина ехал с женой на машине, но увидев детей, выхватил руль — и специально направил на пешеходов автомобиль. Хотя сам месть не признает. Сейчас мужчина находится в СИЗО. Его знакомые не могут поверить, что подозреваемый способен на умышленное убийство. Но теперь мужчине грозит уголовное наказание. Впрочем, даже если мужчину признают виновным, родным и близким это Сережу не вернет. Они всегда будут вспоминать его как хорошего, добродушного и творческого парня.