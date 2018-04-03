В Екатеринбурге продолжается прием заявлений в детские лагеря

По информации департамента образования, отдых в оздоровительных лагерях остается самым популярным среди родителей. На сегодняшний день там осталось лишь 2 тысяч мест — причем в наименее востребованных 1 и 4 сменах. Середина лета уже занята. Ажиотаж связан, в первую очередь, с доступностью муниципальных детских курортов. В среднем, путёвка в лагерь обходится семьям в 6-7 тысяч рублей. Те ребята, кто не попадут туда, смогут провести часть каникул в школьном лагере. Подать документы взрослым нужно до 17 апреля через портал «гос. услуги» или МФЦ.