В Екатеринбурге подведены первые итоги проверок торговых центров

Инспекторы обошли уже 7 молов и в каждом выявили нарушения. Так, в одном из центров на пути эвакуации стоят торговые киоски, а пожарную сигнализацию слышно не везде. Кое-где она и вовсе не сработала. Среди самых частых нарушений — отсутствие огнетушителей, пожарных рукавов, а также информационных стрелок, указывающих на выход. Между тем, от этого зависит, как быстро посетители молов в случае ЧП смогут покинуть здание, а работники — оказать клиентам помощь. Проверки мест массового пребывания людей продолжаются. В ближайшие полмесяца инспекторы обещают проверить все 26 торговых центров Екатеринбурга.