В Екатеринбурге отметили всенародные выборы мэра

Свердловские депутаты сегодня серьезны, как никогда. На повестке дня — судьба столицы региона, в частности, вопрос, как избирать ее главу. Согласно законопроекту, внесенному в законодательное собрание губернатором, управлять городом должен один человек — сильный мэр. Но его предлагается не выбирать всенародно, а назначать — теми, кто представляет интересы жителей в местной думе. И такая схема, по мнению инициаторов, должна вывести Екатеринбург на новый уровень. Как отмечают сторонники законопроекта, право выбора у горожан документ не отбирает. Именно екатеринбуржцы формируют состав гордумы, за которой при назначении мэра последнее слово. Однако, многие екатеринбуржцы накануне судьбоносного заседания решили показать силу своих голосов. На митинг в защиту прямых выборов мэра вышло около 1700 человек. Они требовали оставить существующую — парную — систему управления городом и сохранить за ними право выбирать одного из глав. Правда, очень быстро эта мысль потерялась в общем шуме и среди разговоров не по теме. В протестном движении разочаровались даже те, кто изначально защищал прямые выборы мэра. Так, депутат Вячеслав Вегнер сегодня снял с повестки свой альтернативный законопроект, по которому «сильного» мэра должны выбирать жители. Поэтому сегодня обсуждался только один проект — выборов главы специальной комиссией. Сторонники реформы утверждают — такая система, судя по опыту других городов-миллионников, работает. А вот прямая схема зачастую дает сбой. Его избрание будет максимально прозрачным, обещают законотворцы. Повлиять на этот выбор горожане смогут в сентябре — когда будут формировать состав городской думы. Статус местного депутата меняется, отмечают политологи. Как будет работать эта схема, станет понятно уже осенью. Большинством голосов областные депутаты приняли законопроект о назначенном сильном мэре.