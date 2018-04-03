Центральный стадион проверил вице-премьер Аркадий Дворкович

Готовность к Мундиалю он оценил в 95%. Вице-премьер устроил тест-драйв трибунам — на себе проверил, насколько удобны новые кресла. Затем спустился к полю — чтобы проверить газон. Внешний вид стадиона Дворкович оценил на отлично, ну, а о его функциональности судил по итогам тестового мачта. Напомню, он прошел здесь первого апреля. Чиновник оценил организацию мероприятия и лично пообщался с болельщиками, которые посетили игру. В итоге, глава оргкомитета отметил несколько недочетов, которые нужно устранить до начала Чемпионата.