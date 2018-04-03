Ревизоры в городе: международное бюро выставок прибыло в Екатеринбург с проверкой

Делегацию международного бюро выставок в Кольцово встречают хлебом да солью. Почетных гостей пытаются сразить уральской красотой — ведь от их впечатлений зависит успех заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025. Первым делом визитеров зовут на экскурсию по аэропорту. Хвастаться тут есть чем! Ведь он входит в десятку лучших воздушных гаваней мира. После — гостям предложили познакомиться с Екатеринбургом поближе. С самого утра комиссия листала главы заявочной книги, которую представлял сам Аркадий Дворкович. Вице-премьер отметил, особенно иностранцев интересовала транспортная доступность мегаполиса. Но комиссия на город смотрела с высока. Точнее, с высоты птичьего полета. На вертолете гостей доставили к будущему ЭКСПО-парку. И хотя делегаты в Екатеринбурге не впервые — они уже приезжали пять лет назад — сейчас город их по-настоящему удивил. Новыми дорогами, гостиницами и стадионом. В городе комиссия пробудет до завтрашнего дня. После чего члены международного бюро выставок отправятся в Москву, где подведут итоги визита и обменяются впечатлениями. Но их решение — сможет ли Екатеринбург стать столицей ЭКСПО — горожане узнают лишь в ноябре этого года.