«Провинциальные танцы» номинировали на Золотую маску

Эта Золотая маска для коллектива может стать уже шестой. Номинированный на нее спектакль рассказывает о вечной проблеме взаимодействия человека с социумом. Постановка захватывает зрителя своим оригинальным внутренним ритмом. Премьера состоялась еще в 2016 году, но постановка постоянно обновляется. Новинки ожидают зрителей как в части хореографии, так и в сценических костюмах. Именно новизна, которую на протяжении всего спектакля предлагают танцоры, и является изюминкой представления.