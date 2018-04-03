«Провинциальные танцы» номинировали на Золотую маску

Постановка «Имаго-Ловушка» поборется за две премии

Эта Золотая маска для коллектива может стать уже шестой. Номинированный на нее спектакль рассказывает о вечной проблеме взаимодействия человека с социумом. Постановка захватывает зрителя своим оригинальным внутренним ритмом. Премьера состоялась еще в 2016 году, но постановка постоянно обновляется. Новинки ожидают зрителей как в части хореографии, так и в сценических костюмах. Именно новизна, которую на протяжении всего спектакля предлагают танцоры, и является изюминкой представления.

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«Провинциальные танцы» номинировали на Золотую маску